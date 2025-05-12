Елена Исинбаева накопила долг по коммунальным услугам на сумму более 400 тысяч рублей (SHOT)

Об этом пишет «Р-Спорт» со ссылкой на на телеграм-канал SHOT. По информации источника, экс-легкоатлетка второй год не платит за жилищно-коммунальные услуги в двух московских квартирах – в ЖК «Дом в Сокольниках» и ЖК «Акватория».