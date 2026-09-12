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Русское оружие

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❗️🗺Динамика боевых действий в Йемене: разгром наступления просаудовских подразделений под ударами «Ансар Аллах» Оперативная обстановка в Йемене демонстрирует классический пример успешного ведения маневренной войны силами «Ансар Аллах».

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