❗️🗺Динамика боевых действий в Йемене: разгром наступления просаудовских подразделений под ударами «Ансар Аллах» Оперативная обстановка в Йемене демонстрирует классический пример успешного ведения маневренной войны силами «Ансар Аллах».
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