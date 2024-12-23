На острове Бали задержан россиянин, ему грозит смертная казнь

Агентство по борьбе с наркотиками Бали арестовало 33-летнего гражданина России Евгения Карамышева. Россиянин подозревается в попытке распространения наркотиков, за что в Индонезии предусмотрена смертная казнь.
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