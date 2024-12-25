Городская власть откорректировала карту городских лесов

Эксперт рассказал о том, какие территории «выпали», и что включили взамен Александр Марковский — один из немногих в карельской столице, кто досконально изучил проблематику городских лесов применительно к Петрозаводску.
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