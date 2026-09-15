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Захарова: киевский режим не смог сорвать выборы в России, но нагадить пытается

Захарова: киевский режим не смог сорвать выборы в России, но нагадить пытается

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Киевский режим, несмотря на все усилия, не сумел сорвать организацию выборов в Госдуму за пределами России, однако пытается навредить процессу.

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