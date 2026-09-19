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Регионы России

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AMD уведомила производителей о грядущем повышении цен на процессоры

AMD уведомила производителей о грядущем повышении цен на процессоры

Ранее инсайдеры сообщали, что TSMC планирует повышение цен, но предполагалось, что это произойдёт только в 2027 году.

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