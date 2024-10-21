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Царьград

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Посол Келин: Россия обошла Великобританию в рейтинге стран-производителей

Посол Келин: Россия обошла Великобританию в рейтинге стран-производителей

Посол России в Лондоне Андрей Келин поставил на место британскую журналистку, которая пыталась рассказать об «упадке России».

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