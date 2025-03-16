Антон Орлов: США, идя на уступки по Украине, только выигрывают

ИНТЕРЕСНЕЕ, если бы А.Орлов пояснил - ЧЕМ пахнут деньги, которые, какие то банкиры шлют в страну 404? Ну и пусть шлют "банковские деньги", а придет время исполнять иные банковские договоры - вынь, да положь!!! Или иски в суды-туды...

Евгений Петров

Договориться, пусть отдают "замороженные" деньги украине, а украина нам Одесскую и Николаевскую области🤣 все равно будем эти деньги столетиями с них выжимать. А украине они хрен смогут столько бабла найти, чтобы отдать, вот и пусть грызутся между собой.