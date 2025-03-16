«Штаты могут рассчитаться с нами за минуту, а Европе придётся потратить на возврат долгов месяцы или даже годы» Михаил Зубов Фото: IMAGO/Future Image/ ТАСС Материал комментируют: Антон Орлов Константин Смирнов Минпромторг начал составлять список санкций, которые мешают российским компаниям вести бизнес.
Антон Орлов: США, идя на уступки по Украине, только выигрывают
Комментарии
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ВМ
Виктор Миков
Все побережье Чёрного моря, завоеванное Россией вернуть России.
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1 д.
Александр Николаевич
ИНТЕРЕСНЕЕ, если бы А.Орлов пояснил - ЧЕМ пахнут деньги, которые, какие то банкиры шлют в страну 404? Ну и пусть шлют "банковские деньги", а придет время исполнять иные банковские договоры - вынь, да положь!!! Или иски в суды-туды...
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1 д.
Евгений Петров
Договориться, пусть отдают "замороженные" деньги украине, а украина нам Одесскую и Николаевскую области🤣 все равно будем эти деньги столетиями с них выжимать. А украине они хрен смогут столько бабла найти, чтобы отдать, вот и пусть грызутся между собой.
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22 час.
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