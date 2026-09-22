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Царьград

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Клаудия Шейнбаум: мобильные телефоны запретят в школах с 3 ноября

Клаудия Шейнбаум: мобильные телефоны запретят в школах с 3 ноября

С 3 ноября в школах Мексики вводят запрет на использование мобильных телефонов и планшетов. Президент Клаудия Шейнбаум объявила, что устройства можно хранить в рюкзаках.

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