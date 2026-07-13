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Царьград

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Командир штурмовиков: Не знаю, что вы там по ТВ видите, но отстаём мы примерно на год

Командир штурмовиков: Не знаю, что вы там по ТВ видите, но отстаём мы примерно на год

Командир штурмовиков: Не знаю, что вы там по ТВ видите, но отстаём мы примерно на год. Как рассказал военный, работающий на Харьковском направлении, у нас идёт техническое отставание по FPV-дронам, системам управления и связи.

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