Каршыга Даутбек после победы над Брандао: «Будут предложения по боксу, пишите»

Казахстанский боец ММА Каршыга Даутбек в своих социальных сетях разместил обращение к промоушенам, планирующим в Казахстане вечер бокса: «Сколько лет не боксировал на турнирах! Будут предложения по боксу, пишите» В своем последнем бою Каршыга выиграл за 36 секунд у экс-бойца UFC Брандао на турнире Alash Pride в Астане.