Вынесен приговор участникам ОПГ за серию нападений на смолян

Банда отморозков нападала на людей возле продуктовых магазинов в Ярцеве. Ради наживы они избивали представителей незащищенных слоев населения, свои действия снимали на камеру, а затем выкладывали видео в тематических телеграм-каналах.
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