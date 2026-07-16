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Смоленск 2.0

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Вынесен приговор участникам ОПГ за серию нападений на смолян

Вынесен приговор участникам ОПГ за серию нападений на смолян

Банда отморозков нападала на людей возле продуктовых магазинов в Ярцеве. Ради наживы они избивали представителей незащищенных слоев населения, свои действия снимали на камеру, а затем выкладывали видео в тематических телеграм-каналах.

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