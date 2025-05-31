Служба внешней разведки (СВР) России выступила с невиданным никогда ранее заявлением – и по степени эмоционального накала, и по сути предъявленных обвинений.
Заявление российской разведки породило политический взрыв в Сербии
Комментарии
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Сергей
Извините, но если мы не можем в Америку, в страны ЕС, не можем в Турцию, арабские страны, то куда нам тогда его можно экспортировать?». Вопрос дибильноватый, не находите?
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5 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Чехи и при Гитлере были самыми главными поставщиками оружия.....Словяне БЛЯ...
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5 час.
ирина Ирина
Ещё раз по истине ,У России не может быть друзей ,кроме армии и флота!!!
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4 час.
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