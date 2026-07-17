В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Челябинской области

Следственными органами СК России по Челябинской области по опубликованной в медиапространстве информации о совершении противоправных действий в отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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