В Китае впервые умер человек от высокопатогенного птичьего гриппа

Три человека в Китае заразились высокопатогенным вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них умер. Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Гонконга, скончалась 51-летняя жительница провинции Сычуань — она контактировала с домашней птицей.