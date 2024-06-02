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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков о Суперфинале Кубка без «Спартака»: «Могло повлиять на заполняемость «Лужников», но играет тот, кто больше заслужил. В турнире есть и любительские команды, для развития футбола это отлично»

В нем сыграют победитель Пути РПЛ «Зенит» и «Балтика», обыгравшая «Спартак» в финале Пути регионов. Игра состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

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