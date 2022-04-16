Лётчики истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадки на условно поврежденную взлётную полосу

Лётчики истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадки на условно поврежденную взлётную полосу

После выполнения задач в воздухе при заходе на посадку пилот получал от руководителя полётов вводную об условном уничтожении противником аэродромных средств связи и частичном повреждении взлётно-посадочной полосы.

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