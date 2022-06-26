Сотрудники МВД по РСО-Алания и представители общества «Динамо» подготовили насыщенную программу. в детском лагере «Тамиск»

Сотрудники Культурного центра МВД по РСО-Алания, подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД России по Алагирскому району и представители Северо-Осетинского отделения общества «Динамо» посетили детский оздоровительный лагерь «Тамиск», где вместе с ребятами из нашей республики находятся дети из Донецкой народной республики.