Трамп увеличивает отрыв от Харрис: республиканцы готовы взять Конгресс целиком

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая соперницу от Демократической партии Камалу Харрис, свидетельствует прогноз NBC News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии