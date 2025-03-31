Профсоюз курьеров: чаевые не превышают пяти тысяч в месяц

Аналитики регулярно отчитываются о рекордно высоких зарплатах курьеров в России. Однако такая статистика не репрезентативна, считает представитель профсоюза работников курьерской компании СДЭК Андрей Бурма, который рассказал RTVI о реальном положении курьеров, специфике работы и потребностях индустрии.
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