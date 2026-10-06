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SPLETNIK

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"Привык быть в центре внимания". Анастасия Решетова рассказала, как сын от Тимати отреагировал на её беременность

"Привык быть в центре внимания". Анастасия Решетова рассказала, как сын от Тимати отреагировал на её беременность

30-летняя Анастасия Решетова, которая ждёт второго ребёнка от возлюбленного с сомнительной репутацией, рассказала, как её сын от Тимати отреагировал на новость о пополнении в семье.

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