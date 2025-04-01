Маск передал матери своего предполагаемого ребенка 2,5 млн долларов

REUTERS/Nathan Howard Американский предприниматель и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск передал 2,5 млн долларов писательнице Эшли Сент-Клэр, заявившей, что является матерью его ребенка.
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