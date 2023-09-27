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Поварёнок с лучшими рецептами

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Сэндвич сырно-чесночный

Сэндвич сырно-чесночный

Поджареный чесночный хлеб, много вкуснейшего расплавленного сыра, вкус кедровых орешков, аромат базилика, легкий вкус копчености - это стоит попробовать! Сыр ТМ Hohland идеально подошел по вкусу! Пробуем? .

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