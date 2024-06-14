Запад бессилен перед "русским SWIFT", но готовит заход с тыла.

Доллары, разбитая копилкаCC BY-SA 2.0 / 401kcalculator / Broken Piggy Bank Автор: Ксения Бондаренко Появившуюся в СМИ информацию о том, что Евросоюз и страны "Большой семерки" активно обсуждают ограничения против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ не следует воспринимать напрямую.