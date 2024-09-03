Во ВЦИОМ рассказали о нежелании молодых россиянок рожать

Гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на сессии Восточного экономического форума заявил, что молодые россиянки в первую очередь ориентированы на построение карьеры и лишь потом на создание семьи, что актуально даже для сотрудниц органов государственной власти.
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