Подушки безопасности, катера-беспилотники, подводный кабель 🚗 УАЗ запустил производство рулей и подушек безопасности — от отливки каркасов до пошива мешков.
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Подушки безопасности, катера-беспилотники, подводный кабель 🚗 УАЗ запустил производство рулей и подушек безопасности — от отливки каркасов до пошива мешков.
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