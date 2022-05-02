Сила в правде

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Денацификация невозможна без уничтожения Салорейха

Денацификация невозможна без уничтожения Салорейха

Больше всего вопросов касаемо целей СВО возникает по "денацификации Украины". Что под этим подразумевается, как она будет происходить? Тут надо понимать, что украинский нацизм - это фундамент, на котором стоит нынешнее украинское государство.

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