SoftBank готовится инвестировать миллиарды в OpenAI в дополнение к уже обещанным $15 миллиардам в проект Stargate

Японская компания SoftBank ведёт переговоры о крупных инвестициях в OpenAI, создателя ChatGPT. По данным Financial Times, сумма инвестиций может составить от $15 до $25 миллиардов, что сделает SoftBank крупнейшим финансовым спонсором OpenAI.
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