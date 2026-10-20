Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко рассказала, что в ближайшие пять лет на российском рынке труда возрастёт спрос на квалифицированных рабочих, а также на специалистов с высшим образованием, таких как врачи, инженеры и педагоги.
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