ВМС Южной Кореи пополнились третьей ДЭПЛ национальной разработки проекта KSS-III

Военно-морские силы Южной Кореи пополнились очередной дизель-электрической подводной лодкой класса KSS-III, торжественная церемония передачи субмарины военным прошла 4 апреля 2024 года на верфи компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане, где и была построена подлодка.
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