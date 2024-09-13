Всю историю СССР советская власть насаждала довольно специфическую культуру лицемерия по отношению к труду.
Уроки СССР
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Всю историю СССР советская власть насаждала довольно специфическую культуру лицемерия по отношению к труду.
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