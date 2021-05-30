Главные ошибки российских войск во время Пятидневной войны

Любители историиВоенное делоГлавные ошибки российских войск во время Пятидневной войны AP Россияне привыкли гордиться своей армией – её мощью, профессионализмом и техническим оснащением.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСЧСергей ЧуклановНа конец то; нашелся хоть один здравомыслящий человек . Я призывался в 1953г. , служил ; Китай , 57 Рижско Хинганская дивизия РВК , бывший офицер запаса, неоднократно проходил переподготовки. Уже в то время с горечью наблюдалось уяяя уяяя ... да мы их шапками и т. д. Призванный в армию первоклассным радистом -профессионалом я с болью в сердце наблюдал скудость и убожество "нервной системы" Армии её связи. а такое наблюдается до сей поры . что еще раз и подчеркнуто в материале. Слепое и глухое подразделение обречено.Василий ЦеловальниковЧистой правды, нет ни у кого и ни когда! Очень жаль погибших наших воинов и лётчиков, в том числе!!!Серый ЗаяцОфициальный итоговый доклад Еврокомиссии по войне 2008 г. такой : войну начала Грузия, первоначальный ответ России на нападение грузинских войск на Цхинвали был оправдан целями защиты, однако последующие действия российских войск были чрезмерными.ВПВалерий ПротасовВечная и неистребимая ошибка российских войск: отсутствие правильной связи между военными частями, несогласованность действий. Какой-то паралич ума и воли вследствие первого стресса в начала войны. То же самое было в 41, то же повторилось и в войне с Грузией, и в Афгане. Без этого сбоя в согласовании нагих войск почти невозможно представить себе наши во1йны ьот сражеий с печенегами и половцами, татарами, войны 12 года и т. д. Всё это результат плохой самодисциплины в нашем военном менталитет, более того, в народном менталитете вообще, слабой способности планировать будущие действия.AIAlex ImenБеспилотников до сих пор маловато.ЛеонидАвтор стыдливо умолчал о том, что на тот момент рулил министерством обороны России торгаш Сердюков со своим бабским мерзким "батальоном".Игорь ТихоновСердюков тогда вообще самоустранился от руководства и принятия каких-либо решений.. Его вообще не могли найти до утра.. После разгрома грузин появилось интервью с Медведевым (правда, очень быстро отовсюду исчезло), в котором он говорит (может быть не дословно, но смысл такой) "Около часа ночи мне позвонил командующий СКВО и доложил, что грузины начали обстрел Цхинвала и напали на наших миротворцев.. Я не поверил, жду, что будет дальше.. Потом последовал еще один доклад.." И это ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ и ПРЕЗИДЕНТ!!!! Если бы не решительные действия командующего СКВО генерал-полковника Сергея Макарова, наши войска не успели бы занять выход из Рокского туннеля.. И тогда исход этой войны не был бы так однозначен.. Думаю, что и Медведев начал что-то делать, только когда получил хороший пинок от Путина, который тогда был в Китае на открытии олимпиады..Сергей МикульскийК сожалению наша армия и сейчас не так сильна, как это пытаются всеми силами показать на парадах 9 мая. Некоторые виды техники ограничены только машинами которые участвуют в параде.Комментировать
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