Врач рассказал об ухудшении здоровья школьников из-за дистанционного обучения

Руководитель отделения патологии позвоночника Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Колесов заявил, что детей с мышечными болями в спине стало больше из-за дистанционного обучения.
Руководитель отделения патологии позвоночника Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Колесов заявил, что детей с мышечными болями в спине стало больше из-за дистанционного обучения.
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