Как узнать свое альтер эго по натальной карте

Почему в одних ситуациях мы сдержанны и тихи, а в других — сияем, как суперзвёзды? Всё дело в нашем альтер эго — втором лице личности, которое живёт на границе между тем, кем мы себя считаем, и тем, как нас видит мир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии