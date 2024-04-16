В Приморском крае из-за пожара погибли люди

В ситуации разбираются компетентные органы, все обстоятельства инцидента устанавливаются. Дальнереченская межрайонная прокуратура поставила на контроль выяснением обстоятельств трагического ЧП, передает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайт региональной Прокуратуры.
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