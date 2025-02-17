США попытались успокоить Зеленского по поводу мирных переговоров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не будет навязано мирное соглашение с Россией. Об этом сказал специальный представитель американского лидера Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог.
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