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Автобусы на Пасху и Радоницу, а также Пасхальные службы в храмах Сочи

Автобусы на Пасху и Радоницу, а также Пасхальные службы в храмах Сочи 37 храмов Сочи примут прихожан на Пасхальную службу и освящение куличей.

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