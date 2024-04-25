Автобусы на Пасху и Радоницу, а также Пасхальные службы в храмах Сочи 37 храмов Сочи примут прихожан на Пасхальную службу и освящение куличей.
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Автобусы на Пасху и Радоницу, а также Пасхальные службы в храмах Сочи 37 храмов Сочи примут прихожан на Пасхальную службу и освящение куличей.