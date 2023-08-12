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Кириос о том, что Алькарас бросил ракетку, проиграв сет: «Здорово, что он, показал, что он человек»

Кириос о том, что Алькарас бросил ракетку, проиграв сет: «Здорово, что он, показал, что он человек»

Испанец бросил ракетку, проиграв первый сет в четвертьфинале в Торонто против Томми Пола. В итоге Алькарас выбыл с турнира – 3:6, 6:4, 3:6.

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