В США усомнились в соблюдении Израилем международного права в Газе

Несколько высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю США Энтони Блинкену, что не верят в соблюдение Израилем международного права в секторе Газа при использовании американского оружия, информирует Reuters.
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