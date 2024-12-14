Минприроды Карелии не замечает нарушений при захвате охранной зоны

Прокуратура республики выявила грубейшие нарушения при строительстве ресторана «Корсар» на берегу озера Лососинного На берегу Лососинного озера, в 17 километрах от Петрозаводска, строится новый ресторан «Корсар».
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