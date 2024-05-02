Polygon: в 2025-м году Sony выпустит крупный релиз одновременно на PC и PS5 – фанбои буд...

Polygon: в 2025-м году Sony выпустит крупный релиз одновременно на PC и PS5 – фанбои будут в яростиСотрудник крупного издания Polygon, Артур Гиес, сообщает, что по его данным, компания Sony собирается в следующем году выпустить крупный релиз одновременно на PC и PS5.