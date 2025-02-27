Проиграет не только Киев: в Турции сообщили удручающую правду о конфликте на Украине

Запад понимает, что поражение на украинском фронте будет неудачей не только Киева, но и Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона, заявил турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель.