5 продуктов, которые нужно есть на ужин, чтобы помочь пищеварению

В конце дня ужин может оказаться единственным источником радости и расслабления. Однако, выбирая продукты на ужин, не забывайте, что ваш организм будет переваривать их всю ночь, и от того, как он справится, будет зависеть ваше самочувствие утром.
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