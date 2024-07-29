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Кухня и дом

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5 продуктов, которые нужно есть на ужин, чтобы помочь пищеварению

5 продуктов, которые нужно есть на ужин, чтобы помочь пищеварению

﻿﻿В конце дня ужин может оказаться единственным источником радости и расслабления. Однако, выбирая продукты на ужин, не забывайте, что ваш организм будет переваривать их всю ночь, и от того, как он справится, будет зависеть ваше самочувствие утром.

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