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Названы города России с самыми дешёвыми отелями для осенних поездок

Названы города России с самыми дешёвыми отелями для осенних поездок

Этой осенью самые дешёвые отели находятся во Владимире, в Рязани и ПятигорскеНесмотря на то, что лето уже давно закончилось, многие по-прежнему берут отпуска и едут в путешествие.

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