Российским школьникам назвали даты выпускных в 2025 году. Когда придётся проститься со школой

Минпросвещения: последние звонки в школах России запланированы на 24 мая. Министерство просвещения разослало во все российские регионы рекомендации по датам проведения последних звонков и выпускных в 2025 году и о самих торжественных церемониях.
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