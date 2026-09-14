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Жители Одессы передают ВС РФ данные о складах с грузами двойного назначения

Жители Одесской агломерации передают Вооружённым силам Российской Федерации координаты складов Вооружённых сил Украины, где хранятся грузы двойного назначения.

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