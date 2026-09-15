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Калужские новости

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Житель Козельска получил шесть лет за гранатомет в гараже

Житель Козельска получил шесть лет за гранатомет в гараже

В Козельске у 39-летнего жителя обнаружили в ангаре шесть автоматов Калашникова, пулемет, подствольный гранатомет, гранату Ф-1, взрыватель, магазины и более 200 патронов.

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