Сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте охрану общественного порядка во время прибытия Поезда Деда Мороза

25 декабря на железнодорожный вокзал Уфы прибыл сказочный Поезд Деда Мороза -празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны.
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