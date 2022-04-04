Отдых в питании!

Картинка из интернетаПривет дорогой читатель, сегодня хочу обсудить такую тему, а нужен ли отдых от диеты, от правильного питания? Нужен ли чит милл каждую неделю? Или можно на чистом энтузиазме ехать к своим идеальным параметрам в зеркале и на весах?!)) Поделюсь своей историей: перед тем как я начала худеть, про диету и слышать не хотела, так как у меня всю жизнь мама "сидит" на диетах и нифига они ей не помогают, так как она была сколько я её помню полная (сейчас конечно мамуля очень хорошо похудела, по сравнению с ней же прошлой), так вот, на слово "диета " у меня стояло табу!!! Мои мысли: Никогда я не буду сидеть на диете, это не помогает, ещё есть патерн, что люди на диете - это злые, несчастные люди, которые себя мучают ради фигуры мечты.