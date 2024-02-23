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Израиль могут исключить из “Евровидения-2024”

Израиль могут исключить из “Евровидения-2024”

Европейский вещательный союз (EBU), организующий престижный музыкальный конкурс “Евровидение”, внимательно рассматривает возможность исключения израильской песни “Октябрьский дождь” из состава участников.

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